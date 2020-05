O Benfica discorda da possibilidade de defrontar o Rio Ave no Estádio do Dragão, em jogo da 27.ª jornada da Liga.

A notícia foi adiantada pelo jornal A Bola, na edição desta sexta-feira, e confirmada entretanto pela TVI.

As águias consideram que não faz sentido jogar no reduto do rival na luta pelo título, mesmo que seja num contexto de «casa emprestada» para outra equipa, e nesse sentido o Estádio da Luz também não acolheria outra equipa para defrontar o FC Porto.

A SAD liderada por Luís Filipe Vieira tem reforçado esta posição nestes últimos dias, nos quais se começaram a definir os palcos que vão receber as últimas dez jornadas da Liga.

Em declarações à Rádio Renascença, na quinta-feira, o presidente do Rio Ave assumiu que o Dragão «seria uma boa alternativa» caso o Estádio dos Arcos não fosse aprovado para receber jogos.

Nesta quinta-feira arrancaram precisamente as vistorias aos estádios do principal escalão, de forma a saber quais é que podem satisfazer as orientações da Direção Geral da Saúde, no contexto da pandemia de covid-19.

Em todo o caso o Santa Clara já formalizou a mudança para a Cidade do Futebol, por exemplo, que, ao que tudo indica, receberá igualmente o Belenenses, e pode eventualmente acolher ainda o Vitória de Setúbal.

O Famalicão, que o Benfica também tem de visitar ainda, já tem acordo para jogar em Barcelos, e o Moreirense em Guimarães.

O Portimonense, adversário da equipa de Bruno Lage na 26.ª jornada, pretende ficar no Algarve, mas já foi apontado ao Estádio José Alvalade.

Referência ainda para o Marítimo, outra das equipas que o Benfica tem ainda de defrontar como visitado, que ameaça impugnar a Liga se não for autorizado a jogar em casa.