O Benfica anunciou esta segunda-feira que vai avançar com pedidos de despenalização aos cartões amarelos que Julien Weigl e Odysseas Vlachodimos viram no Dragão no clássico frente ao FC Porto.

Ao mesmo tempo, o clube da Luz também anuncia que vai pedir a «abertura de processos de participação disciplinar junto da Comissão de Instrutores da Liga e do Conselho de Disciplina da FPF sobre os jogadores Pepe e Marega».