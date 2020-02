A equipa do Benfica vai viajar para o norte de avião, na véspera do clássico com o FC Porto, da 20.ª jornada da Liga, agendado para sábado.

A comitiva encarnada reúne-se na Luz ao início da noite desta sexta-feira, e depois segue para o Aeroporto Humberto Delgado, para uma curta viagem com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Esta decisão da estrutura benfiquista pretende reduzir o desgaste da equipa, que na passada terça-feira jogou para a Taça de Portugal, frente ao Famalicão, reduto que visita na próxima terça-feira, para a segunda mão das meias-finais.

Ao que o Maisfutebol apurou, a equipa do Benfica vai começar a utilizar o avião com maior regularidade para viajar para o norte, nesta segunda metade da época. Sobretudo na fase em que também estiver a disputar a Liga Europa.