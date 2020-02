Bruno Lage revelou esta sexta-feira que Julian Weigl está convocado para o clássico do Benfica frente ao FC Porto, este sábado, no Estádio do Dragão.

O técnico encarnado assumiu, em jeito de brincadeira, que foi estranho um jogador alemão chegar a Portugal e constipar-se, mas disse que o médio está a melhorar.

«Weigl está a melhorar. Estranhamente, um alemão vindo de terras mais frias chegou aqui e constipou-se, mas está a melhorar. Vai ser convocado», afirmou, aos jornalistas.