O FC Porto empatou esta noite com o Boavista a uma bola, em jogo da 16.ª jornada da Liga.

Toni Martínez e Lourenço fizeram, ainda na primeira parte, os golos do dérbi da Invicta.

Com este resultado, o FC Porto fica a cinco pontos do líder Sporting e a um do Benfica, que tem menos um jogo. Os dragões são terceiros classificados e podem ser apanhados pelo Sp. Braga, caso os minhotos vençam este sábado o rival Vitória Guimarães. O Boavista é 10.º classificado, com 17 pontos.