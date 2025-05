A FIGURA: Rodrigo Mora

Não há que ter medo das palavras. Estamos a assistir ao «nascimento» de um fenómeno do futebol português. Rodrigo Mora tem tudo para marcar os próximos anos do FC Porto e da Seleção. Com 18 anos recentemente cumpridos, esteve longe de outras exibições de encher o olho como aquelas que já fez esta época. Mas o lance do golo inaugural é a prova de que está talhado para isto.

O MOMENTO: uma obra de arte como não se vê todos os dias, 20m

Cortou para dentro, cortou para fora, deixou Kakay no chão e armou o remate. Foi assim que Rodrigo Mora lançou a vitória portista no Bessa.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Vieira

Se não fosse o desacerto de Samu, teria certamente saído do Bessa com, pelo menos, uma assistência. O médio esquerdino esteve em destaque na direita, sobretudo nos passes em profundidade para os colegas. Teve ainda duas boas oportunidades para marcar.

Nehuén Pérez

Poucos dias depois de o FC Porto ter acionado a cláusula de compra, o central argentino teve mais uma exibição para esquecer. Viu um cartão amarelo cedo, o que o condicionou. Depois, «assistiu» para o golo de Marcano, até ao momento digno de ir parar aos apanhados que resultou no penálti. A noite ficou manchada com um amarelo escusado e consequente expulsão na reta final.

Miguel Reisinho

Não cede à pressão na hora de bater penáltis. Tinha uma bancada inteira a intimidá-lo, mas não facilitou perante Diogo Costa e converteu com sucesso o penálti.

Vaclik

Talvez a melhor contratação do Boavista em janeiro. O checo segurou o Boavista na partida nos momentos cruciais com grandes defesas.