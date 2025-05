Martín Anselmi fez duas mexidas no onze do FC Porto para a visita ao Boavista, comparativamente àquele que utilizou diante do Moreirense, na última jornada.

Já recuperado de lesão, Diogo Costa é titular na baliza, relegando Cláudio Ramos para o banco. Alan Varela, que cumpriu castigo frente aos cónegos, também vai começar de início no Bessa, enquanto Pepê é suplente.

Stuart Baxter apresenta apenas uma novidade. Marco van Ginkel fica no banco e Miguel Reisinho joga no lugar do neerlandês, depois de ter cumprido castigo na Vila das Aves.

O Boavista-FC Porto está marcado para as 20h30. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

OS ONZES INICIAIS

ONZE DO BOAVISTA: Vaclik; Kakay, Rodrigo Abascal, Fogning e Filipe Ferreira; Seba Pérez, Miguel Reisinho e Joel Silva; Salvador Agra, Diaby e Bozeník.

Suplentes do Boavista: César; Ibrahima Camará, Vitali Lystsov, Van Ginkel, Ariyibi, Moussa Koné, Pedro Gomes, Steven Vitória e João Barros.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Zé Pedro, Nehuen Pérez e Marcano; João Mário, Alan Varela, Eustáquio e Moura; Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Samu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Otávio, Martim Fernandes, Tomás Pérez, André Franco, William Gomes, Pepê, Danny Namaso e Deniz Gül.