Declarações de Borja Sainz, jogador do FC Porto, na Flash Interview da Sport TV após a vitória por 4-0 frente ao Casa Pia, na terceira jornada da Liga:

[Marcou dois golos e já é adorado pelos adeptos do FC Porto]

«A equipa está muito contente, antes de mais. Também agradecemos à equipa, ao staff, a toda a gente que trabalha no FC Porto, porque desde o primeiro dia em que cheguei, acolheram-me como uma família e estamos a demonstrar que, tanto dentro como fora de campo, somos uma família».

[A que souberam os primeiros golos no Estádio do Dragão]

«Bem, como te disse, no final de contas estou muito contente, mas também é importante valorizar o trabalho da equipa, dos jogadores que tiveram de entrar no onze, e depois agradecer também a todo o staff, como já referi, porque a verdade é que me sinto muito feliz aqui e muito bem acolhido por todos».