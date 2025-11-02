Borja Sainz, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga por 2-1, na décima jornada da Liga:

Intensidade do FC Porto e golo ao Sp. Braga

«Marcar golos e dar tudo em campo é algo que o mister deixa muito claro em cada treino, é algo importante e que todos nós temos noção, tanto os que começam de início como os que vêm do banco de suplentes. Marquei um golo e estou muito contente pelos três pontos que somámos.»

Dificuldades frente aos bracarenses

«O adversário fez um bom trabalho tem uma boa equipa, sabíamos o que íamos ter pela frente, aguentámos e conseguimos os três pontos, que era o mais importante. Os jogadores que entram também ajudam e o mister diz isso sempre, o Pablo Rosario deu-nos alguma estabilidade. Acho que foi o jogo mais difícil que tivemos no Estádio do Dragão. Levamos os três pontos de forma justa e a liderança na Liga é merecida.»