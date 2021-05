Diogo Calila, jogador do Belenenses, em declarações na flash interview da Sport TV, após a goleada sofrida no Dragão contra o FC Porto, na última jornada da Liga:



«Penso que a equipa esteve muito bem. Viemos disputar o três pontos como fizemos sempre. Poderíamos ter feito o 2-1 e até chegado ao empate. O FC Porto aproveitou muito bem os nossos erros, tem mérito por isso. Cada vez que errámos, sofremos e o jogo ficou mais difícil. O resultado acaba por ser um pouco exagerado.



Viemos com objetivo de vencer. Sabíamos que iria ser difícil, mas tentámos jogar olhos nos olhos. No entanto, não fomos tão felizes ofensivamente como fomos nos jogos anteriores. Para nós foi uma época bastante positiva, conseguimos a manutenção a três jornadas do final. Este grupo merece tudo. Fizemos uma grande temporada, agora vamos desfrutar e descansar para o próximo ano.»