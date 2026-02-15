Francesco Farioli, treinador do FC Porto, dedicou a vitória sobre o Nacional (1-0) a Pinto da Costa, antigo presidente dos dragões que faleceu há precisamente um ano. O técnico italiano também deixou elogios a Zaidu e comentou a postura cautelosa da equipa após o golo.

Regressar às vitórias num campo difícil

«É um dia especial para o clube. Esta vitória é dedicada à memória do antigo presidente [Pinto da Costa]. Estamos muito contentes por ter a oportunidade de lhe dedicar esta vitória, pelo seu legado e partilhar este momento com a sua família. E também com alguém que está a passar um mau momento [Samu]. Sofremos muito esta semana com as notícias que tivemos sobre a sua lesão e hoje era importante dar-lhe o resultado que ele queria. Sabemos que ele estava em casa a ver pela televisão e queríamos muito dar-lhe esta vitória.»

Elogios a Zaidu

«Estamos muito satisfeitos. A exibição do Zaidu foi muito positiva, e era um jogador que tinha feito o seu último jogo há várias semanas. A última vez que tinha sido titular foi em Utrecht, e mesmo depois de várias semanas, num momento de necessidade, teve uma boa exibição.»

FC Porto jogou mais cauteloso após o golo

«Este era um jogo que requeria paciência e qualidade. Tivemos alguns bons momentos, mas também tivemos, por vezes, alguma falta de eficácia no último passe. Depois do golo, era importante não nos expormos nos momentos de transição, porque o Nacional é uma equipa muito organizada, com qualidade para ser perigosa. E num campo que é muito complicado, onde nenhuma equipa consegue vir fazer resultados com muitos golos. A reação do plantel foi muito boa.»