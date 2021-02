Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao FC Porto no jogo inaugural da segunda volta da Liga:

[Importância do golo para Gaitán] «É importante. Temos de ter muito cuidado com o Nico, no jogo passado jogou 25 minutos, hoje voltou a jogar por um período semelhante, temos de ter cuidado na sua gestão, para não ter nenhuma recaída. Fez mais uma pré-época agora para reintegrar, neste momento está mais capaz e pode ser muito útil, porque é um jogador com qualidade técnica e pode fazer a diferença em certas situações de jogo».

[Empate é um mal menor, o FC Porto não foge na classificação?] «Não tenho essa preocupação de olhar para a classificação, olhar os pontos. A minha preocupação é: hoje é domingo, tenho treino amanhã e terça-feira para a equipa jogar na quarta. Temos de ver jogos, bolas paradas, resumos dos analistas, isto dá muito trabalho. Se temos 48 horas de espaçamento este é o nosso foco. Temos de esquecer este jogo, dormir e pensar no jogo da Taça de Portugal».

[Sp. Braga mais candidato ao título] «Continuamos a ter a nossa matriz de ir jogo a jogo e não nos vamos desviar nem um milímetro disto. Jogar de três em três dias é muito difícil. Temos tido a arte e engenho de ter qualidade, manter a equipa fresca, temos acabado os jogos em cima do adversário. Por exemplo, estive a ver, enquanto vamos fazer dez jogos a Roma no mesmo período vai fazer cinco, vamos num contexto desfavorável. É o que é, temos de seguir em frente sem lamentos e a olhar para a frente».