Casa Pia e FC Porto defrontam-se na noite deste sábado, a partir das 20h30, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Gansos e dragões estão separados por seis pontos à partida para o jogo: o FC Porto é terceiro, com 32 pontos (ainda que com menos um jogo do que o Sp. Braga, que tem 34 pontos e já jogou nesta jornada) e o Casa Pia é quinto, com 26.

Na antevisão à partida, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, falou do Casa Pia como a equipa «surpresa», esperando uma das deslocações mais difíceis, ao Jamor. Já Filipe Martins pediu uma equipa a «roçar a perfeição», sem abdicar da sua «filosofia».

Para este encontro, Conceição não pode contar com Francisco Meixedo, Pepe, Zaidu e Evanilson, nomes no boletim clínico. Do lado do Casa Pia, Leonardo Lelo parece ser a grande dúvida, tendo Filipe Martins dito, na antevisão, que o lateral ia fazer um último teste este sábado, dia do jogo. Léo Natel (lesionado) e Romário Baró (cedido pelo FC Porto) são baixas certas.

O Casa Pia-FC Porto tem arbitragem de Nuno Almeida e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. Veja, na galeria associada, os onzes prováveis.