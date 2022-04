O FC Porto recorreu à newsletter Dragões Diário para contestar os castigos impostos a Pepe, bem como ao administrador da SAD Luís Gonçalves, apontando, sobretudo, para o «timing» em que foram anunciados, referindo que o central, além do jogo desta quinta-feira com o Sporting, também vai falhar o jogo seguinte para a Liga, com o Sp. Braga, uma vez que na próxima segunda-feira será feriado (25 de abril). Apesar de tudo, o clube anuncia que vai recorrer da decisão.

«O que justifica estes castigos, aplicados mais de dois meses depois dos factos, é incompreensível, mas percebe-se o timing em que surgiram: não havendo, na prática, a possibilidade legal de suspender estas penas antes do jogo com o Braga - que, recorde-se, disputa-se na próxima segunda-feira, que é feriado -, o central estará ausente de dois encontros que podem ter caráter decisivo tanto na Taça de Portugal como na Liga. É preciso ter pontaria. O FC Porto não deixará, de qualquer forma, de recorrer da decisão», lê-se na newsletter publicada esta quarta-feira.

Um recurso que não evitará a ausência do capitão do FC Porto nos próximos dois jogos, segundo os dragões, mas o clube entende que se trata de uma questão de «honra», recordando que o central já recorreu à redes sociais para desmentir os facto que lhe são imputados.

Em sentido contrário, o Sporting, em comunicado, criticou as atenuantes aplicadas a Pepe e pediu a demissão do Conselho de Disciplina.