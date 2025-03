Ian Cathro, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Estoril por 2-1, a contar para a 27.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo com vários momentos, gostei da entrada da nossa equipa. Conseguimos construir bem e meter o pé na bola, mas o adversário teve mérito na forma como encheu o meio-campo. Encontraram a linha de passe no meio-campo e sentimos algumas dificuldades, é uma oportunidade para aprendermos e melhorarmos, daqui para a frente. Sentimos a necessidade de mudar na segunda parte, voltámos a entrar bem, mas a frequência do erro com e sem bola tem de ser melhorada.»

«Não olhei só para o jogo de hoje, mas também os próximos. Quero que a equipa consiga competir por objetivos diferentes no futuro, temos de sofrer às vezes e crescer jogando desta forma. Ficámos mais expostos em certos momentos, mas como queremos crescer para fazer um Estoril diferente tem de ser desta forma.»

«Europa? Nunca falei nisso, o nosso foco tem de continuar no crescimento da equipa, da atitude e mentalidade. Temos de estar mais focados no dia a dia e na capacidade de melhorar.»