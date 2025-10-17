Liga
Há 1h e 15min
CD abre processo a Alan Varela após queixa do Benfica
Em causa uma alegada agressão a Pavlidis no Clássico
Em causa uma alegada agressão a Pavlidis no Clássico
O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta sexta-feira, a abertura de um processo disciplinar a Alan Varela, médio do FC Porto, na sequência da «participação disciplinar apresentada» pelo Benfica, a 13 de outubro.
«O processo foi enviado, dia 17 de outubro de 2025, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», lê-se na nota do CD da FPF.
Em causa está um lance do Clássico disputado no Dragão, a 5 de outubro. Os encarnados defendem que Varela deu uma cotovelada a Vangelis Pavlidis.
Recorde-se que o FC Porto também apresentou queixa contra o avançado grego, por uma alegada agressão ao espanhol Gabri Veiga.
Continuar a ler
TAGS: Liga FC Porto Benfica Alan Varela Pavlidis
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS