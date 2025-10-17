O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta sexta-feira, a abertura de um processo disciplinar a Alan Varela, médio do FC Porto, na sequência da «participação disciplinar apresentada» pelo Benfica, a 13 de outubro.

«O processo foi enviado, dia 17 de outubro de 2025, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», lê-se na nota do CD da FPF.

Em causa está um lance do Clássico disputado no Dragão, a 5 de outubro. Os encarnados defendem que Varela deu uma cotovelada a Vangelis Pavlidis.

Recorde-se que o FC Porto também apresentou queixa contra o avançado grego, por uma alegada agressão ao espanhol Gabri Veiga.