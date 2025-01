O «Clássico» entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da Liga, vai jogar-se a 7 de fevereiro, uma sexta-feira (20:15).

O encontro surge na antecâmara do arranque do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, sendo que os «leões» defrontam o Borussia Dortmund logo no dia 11 de fevereiro, para a Champions.

O calendário da ronda foi partilhado pela Liga Portugal, sendo que o Benfica recebe o Moreirense no sábado (18:00) e o Sp. Braga defronta o Gil Vicente no domingo (18:00).

Foi igualmente conhecido o mapa de jogos da 22.ª jornada da Liga, com o duelo minhoto entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga a jogar-se a 16 de fevereiro, a partir das 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques.

21.ª jornada da Liga

7 de fevereiro: FC Porto - Sporting (20:15);

8 de fevereiro: AFS SAD - Santa Clara (15:30); Benfica - Moreirense (18:00); Famalicão - Vitória de Guimarães (20:30);

9 de fevereiro: Estoril - Boavista (15:30); Farense - Nacional (15:30); Sp. Braga - Gil Vicente (18:00); Casa Pia - Estrela da Amadora (20:30);

10 de fevereiro: Arouca - Rio Ave (20:15).

22.ª jornada da Liga

14 de fevereiro: Boavista - Estrela da Amadora (20:15);

15 de fevereiro: Moreirense - Casa Pia (15:30); Nacional - Estoril (15:30); Santa Clara - Benfica (18:00); Sporting - Arouca (20:30);

16 de fevereiro: Rio Ave - AFS SAD (15:30); Farense - FC Porto (18:00); Vitória de Guimarães - Sp. Braga (20:30);

17 de fevereiro: Gil Vicente - Famalicão (20:15).