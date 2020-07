Apesar da vitória do Benfica, o FC Porto pode sagrar-se campeão nacional esta noite. Para que tal aconteça, os dragões têm de pontuar frente no Clássico frente ao Sporting. Basta, portanto, o empate.



Se os azuis e brancos cravaram um fosso no topo da Liga para os encarnados desde a retoma, fruto de um empate, uma derrota e cinco vitórias, os leões ainda não perderam qualquer jogo desde que Rúben Amorim sucedeu a Silas no comando técnico da equipa: empates no Minho ante Vitória e Moreirense e cinco triunfos.



Enquanto o FC Porto luta pelo título, o segundo da era Conceição, o Sporting ainda tem como objetivo segurar o terceiro lugar. Aliás, o emblema verde e branco vai entrar em campo já depois de o Sp. Braga defrontar o Belenenses. Os minhotos podem igualar os leoninos caso somem os três pontos, naturalmente.



Esta será a terceira vez que Sérgio Conceição enfrenta Rúben Amorim. O técnico de 35 anos está invicto na Liga e já bateu o FC Porto em duas ocasiões esta temporada. Ao serviço dos bracarenses, Amorim triunfou por 2-1 no Dragão para o campeonato e impediu os portistas de conquistarem a Taça da Liga (1-0), o único título nacional que lhes falta.



Na véspera do Clássico os dois técnico trocaram elogios. Sérgio Conceição enalteceu o trabalho do jovem colega desde que chegou ao patamar mais elevado do futebol nacional.



«É unânime que [Amorim] tem feito um excelente trabalho, no pouco tempo que tem de treinador. Tem as ideias muito bem definidas do que quer para as suas equipas, as duas em que trabalhou, ou pelo menos as duas com mais mediatismo», referiu, em conferência de imprensa.



Mais tarde, foi a vez de Amorim desvalorizou as duas vitórias alcançadas ante o FC Porto esta temporada, elogiando o trabalho e lembrando os títulos do homólogo portista.



«O mister Conceição já foi campeão e está a um ponto de ser novamente. Tem muito mais anos do que eu. Penso que bateu o recorde de pontos do Olhanense, esteve numa final da Taça de Portugal [pelo Sp. Braga]. Não tenho ascendente, pelo contrário. Ele é que tem mostrado mais conteúdo. Lembro-me que num dos jogos o FC Porto falhou dois penáltis, no outro ganhámos aos 95. Não vejo isso dessa forma. O que o mister tem são títulos, e é isso que eu ambiciono para mim», recordou, na sala de imprensa de Alvalade.



Marcano, Sérgio Oliveira, Uribe e Corona estão fora da partida do lado dos dragões enquanto o clube de Alvalade tem como indisponíveis Vietto, Acuña e Luiz Phellype.



A partir das 21h30, pode seguir o Clássico no Maisfutebol. Haverá festa azul e branca ou ascendente leonino?