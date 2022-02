O guarda-redes do FC Porto, Agustín Marchesín, foi expulso por pontapear um adversário e o médio do Sporting, João Palhinha, por dar uma «estalada», de acordo com o relatório do árbitro, João Pinheiro, sobre o clássico da passada sexta-feira, da 22.ª jornada da I Liga.

No caso do guarda-redes argentino do FC Porto, o documento, lido esta segunda-feira pelo Maisfutebol, refere que Marchesín «pontapeou um adversário praticando um ato de conduta violenta» e, no caso de Palhinha, o médio «agrediu um adversário com uma estalada». Este adversário que Palhinha atingiu foi, como mostraram as imagens após o clássico, Marchesín.

Já a expulsão do adjunto do Sporting, Carlos Fernandes, que aconteceu precisamente antes do canto a favor do FC Porto no último lance do clássico, aconteceu por ter entrado «no terreno de jogo para interferir com o jogo». Recorde-se que, tal como mostraram as imagens da transmissão televisiva, Carlos Fernandes estava junto à baliza à guarda de Antonio Adán para dar indicações à equipa, numa altura em que, já sem o expulso Coates, a equipa estava ainda privada de Zouhair Feddal, que recebia assistência nesse momento.

O relatório do árbitro fala ainda no pontapé do defesa do FC Porto, Pepe, ao diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, bem como do empurrão do extremo dos leões, Bruno Tabata, ao administrador da SAD azul e branca, Luís Gonçalves. Estas ações podem levar a um castigo entre dois meses e dois anos aos dois atletas.

As ocorrências relatadas no documento também referem a agressão a Matheus Reis e que os adeptos do FC Porto atiraram um «objeto metálico» para o terreno de jogo, aos 42 minutos da primeira parte.