O Clássico do passado sábado entre FC Porto e Sporting, em Alvalade, resultou em quase 30 mil euros de multas.

O Sporting, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai ter de pagar coimas no valor de 17.975 euros. A maior, de 9.560 euros, está relacionada com o comportamento incorreto do público, nomeadamente o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos. Os leões também foram multados em 6.375 euros pela exibição, por parte dos adeptos, de uma tarja com dimensões superiores àquelas que são permitidas e pelo uso de pirotecnia.

Além disso, o Sporting foi multado em 1.020 euros pela demora de cinco minutos à entrada para a segunda parte e recebeu outra multa no mesmo valor, porque Luís Neto esteve na zona técnica durante todo o jogo e pela presença indevida de jogadores, após o apito final, nessa zona, nomeadamente Francisco Silva, Jeremiah St. Juste, Nuno Santos, Maxi Araújo e Ousmane Diomande. Neto terá mesmo de pagar duas coimas, uma no valor de 380 euros e outra de 640.

O CD da FPF também aplicou um processo disciplinar ao Sporting, que, ao que o Maisfutebol apurou, está relacionado com o arremesso de objetos para o relvado, durante os festejos nos golos do FC Porto. De resto, os azuis e brancos avançaram com uma participação disciplinar contra o clube de Alvalade, isto porque Zaidu, William Gomes e Victor Froholdt foram atingidos por isqueiros vindos das bancadas.

Existe ainda outro processo disciplinar contra a SAD leonina, na sequência do jogo na Choupana, da 3.ª jornada da Liga. O Nacional também está a contas com um processo disciplinar no âmbito dessa partida.

As multas aplicadas ao FC Porto são na ordem dos 5.587 euros. Tal como o Sporting, os dragões também foram multados pelo atraso antes do início da segunda parte (1.122 euros). Os portistas foram ainda multados pelo comportamento incorreto do público: vão ter de pagar 1.275 euros pelos cânticos dos adeptos e 3.190 euros pelo uso de engenhos pirotécnicos.

Lino Godinho e Callum Walsh, adjunto e preparador físico do FC Porto, foram expulsos em Alvalade. Além de um jogo de suspensão, terão de pagar 1.150 e 1.530 euros, respetivamente.

Contas feitas, o Clássico gerou 23.562 em multas aos dois clubes. Somadas as coimas aos elementos do staff, o valor total é de 27.262 euros.