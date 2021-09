O Sporting está de luto e nesse sentido vai jogar o clássico com o FC Porto com fumos negros no braço. O gesto serve para lembrar a memória do antigo Presidente da República, e sócio leonino, Jorge Sampaio, mas também João Aranha (primeiro presidente da Liga e antigo vice-presidente do Sporting) e Jorge Sousa, diretor do departamento de voleibol do clube.

Para além disso, e para além dos fumos negros, o clássico com o FC Porto vai marcar a estreia de um novo patrocinador na camisola leonina, que vai ocupar um espaço na manga: trata-se da Bitci, uma empresa de tecnologia blockchain, com quem o clube estabeleceu uma parceria que lhe permite entrar no mundo dos fan token e da cryptocurrency trading.