O clássico de sábado entre FC Porto e Sporting teve 56 por cento de tempo útil de jogo, o que corresponde a apenas 55,02 minutos de jogo jogado, segundo a nova contabilidade da Liga que, no final da época, pretende entregar um prémio à equipa com mais minutos de jogo.

Tudo somado, os dois rivais tiraram proveito de pouco mais de metade dos minutos de jogos disponíveis, mas olhando para os números dos quatro jogos da 3.ª jornada já disputados, apenas o jogo de abertura, entre o Estoril e o Rio Ave (2-2), teve mais tempo útil de jogo. Na Amoreira, o tempo útil de jogo foi de 58 por cento, ou seja, 58.09 minutos.

O Santa Clara-Arouca (1-2) teve menos tempo útil de jogo do que clássico, com 52 por cento (51.27 minutos), tal como o empate entre Desp. Chaves e Vizela (1-1), também com 52 por cento (54.08 minutos).