Carlos Simões, treinador adjunto de Luís Freire no Nacional, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto no Estádio do Dragão.

«Saímos com sabor amargo. Levamos coisas muito positivas, mas sabíamos que ia ser difícil. Estrategicamente, as coisas estavam a correr bem até ao momento do penálti, que fez a equipa abanar um bocadinho. Tentámos manter a identidade, respeitando o adversário, estávamos a jogar contra o campeão nacional e cometemos erros que não podemos cometer. Mas isto é o que nos faz crescer, temos de continuar a trabalhar e melhorar o que não foi bem feito.

Na segunda parte conseguimos equilibrar o jogo, em alguns momentos até fomos superiores, mas talvez tenhamos de ser mais verticais no último terço.»

[foi a terceira derrota consecutiva]

«Temos feito bons jogos, independentemente dos resultados. Às vezes a bola entra, noutros não. Estamos numa fase menos positiva, mas a equipa tem mostrado qualidade.»