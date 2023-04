Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 em Paços de Ferreira, em jogo da 29.ª jornada da I Liga:

[FC Porto a um ponto do Benfica à condição, o que significa:] «Absolutamente nada, zero, importante é termos mais um ponto em maio. Não dependemos de nós, por algum demérito nosso, o Benfica foi mais regular. Estávamos a uma distância maior e agora reduzimos para o primeiro classificado. Temos de estar atentos ao Sporting de Braga, que está a fazer um campeonato excelente. Continuar o nosso trabalho para as cinco vitórias que temos para tentar conquistar e no fim fazemos as contas.»