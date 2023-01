O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deixou esta sexta-feira elogios ao Casa Pia, adversário no duelo da 15.ª jornada da I Liga, antecipando uma das deslocações «mais difíceis» da época dos dragões, ao Jamor.

«O Casa Pia tem feito um excelente campeonato, tem sido a equipa surpresa por assim dizer, porque todas as equipas que veem de segunda divisão são competitivas. Nota-se que é uma equipa, verdadeiramente, porque olhamos para os números e vemos que sofre poucos golos, tem mais um golo sofrido do que o FC Porto e o Benfica, é demonstrativo do trabalho como equipa. De todas as promovidas na Europa é a melhor equipa, tive a curiosidade de olhar para isso. Esperamos, talvez, das saídas mais difíceis que vamos ter. Mas temos de olhar e perceber que são três pontos fundamentais para a nossa caminhada», afirmou Conceição, ao final desta manhã, em conferência de imprensa, no Olival.

Questionado sobre o facto de o FC Porto precisar que outros adversários, como Benfica e Sporting de Braga, percam necessariamente pontos até final da época para que os dragões sejam campeões, Conceição insistiu na ideia de olhar para dentro.

«É a nossa obrigação, olhar para nós e isto não é porque é bonito dizer-se. Não é isso, é a verdade. Temos de olhar para nós, para a nossa equipa e ganhar os nossos jogos, porque não dependemos de nós. Este jogo é importante para continuarmos a nossa caminhada, ir à procura do que queremos, o primeiro lugar, mas também pela qualidade e capacidade do Casa Pia, uma equipa extremamente bem montada, com bom espírito», referiu.

«Conheço o capitão, o Vasco, foi meu jogador no Olhanense, há o espírito com o treinador e sente-se que é uma equipa ligada. Estou a lembrar-me do episódio com o treinador [Filipe Martins], que teve um problema de saúde e a equipa uniu-se, os resultados também ajudaram nesta caminhada desde a II Liga, neste trajeto que têm feito. Por isso tudo, num relvado que vamos ver como vai estar - que pode dificultar a nossa vida - pela qualidade do adversário e pela ambição de conquistar três pontos importantes, uma deslocação, para mim, das mais difíceis», concluiu.

O Casa Pia-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.