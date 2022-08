O FC Porto visita o Vizela no domingo (18h00), para a 2.ª jornada da Liga 2022/23, e Sérgio Conceição vai atingir um patamar histórico: 300 jogos como treinador principal na competição.

O início da história remonta a 2 de janeiro de 2012, quando o antigo jogador foi apresentado como treinador do Olhanense, equipa que lutava pela permanência do escalão principal.

Sérgio Conceição acumulou experiência como treinador-adjunto do Standard Liége e puxou dos galões na apresentação: «No ano passado não fui director-desportivo do Standard Liége como alguns escreveram, fui treinador-adjunto, juntamente com o Dembelé, e fomos vice-campeões, o que muita gente em Portugal se calhar não sabe. Fomos vice-campeões, ganhámos a Taça da Bélgica e fizemos uma época excelente. Estava à espera de uma oportunidade, por isso surpreendido, não, agradecido, sim.»

Siramana Dembelé viajou da Bélgica com o português e a ligação mantém-se até aos dias de hoje. Conceição recrutou ainda Vítor Bruno, filho de Vítor Manuel, que tinha estado no Leixões. No Olhanense, encontrou Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes. Estes nomes fazem parte da atual equipa técnica do FC Porto.

«Quero agradecer a confiança do presidente porque não é fácil pegar em treinadores jovens e lançá-los. Sinto um grande orgulho em estar nesta terra, que, pelo que me disseram, é raçuda, à minha imagem. E eu gosto desta palavra, raçuda, que nos faz crescer e trabalhar todos os dias com afinco e vontade de vencer. Espero dar à equipa e ao clube alguma da minha experiência como jogador, mas também como homem e como pessoa. Podemos fazer coisas boas», garantiu o jovem técnico, na primeira conferência de imprensa.

O primeiro jogo de Sérgio Conceição como treinador principal terminou...com uma derrota: 2-1 na Madeira, frente ao Marítimo de Pedro Martins. Mas nada que tenha abalado o percurso do técnico. Seguiram-se 180 vitórias (64 empates, 55 derrotas) em 299 jogos no banco de cinco equipas, a maioria dos quais no FC Porto.

«Já sabia que a situação não era fácil. Mas acredito que podemos vir ainda a fazer coisas boas. Não se pode mudar atitudes em tão curto espaço de tempo. Mas isto não serve de desculpa e assumo a responsabilidade da derrota. Não estamos numa situação dramática e estes jogadores têm qualidade. Acredito que ainda vamos fazer um campeonato tranquilo e alcançar a manutenção», disse Conceição após o desaire na Madeira.

O Olhanense venceu o jogo seguinte e acabou por garantir a manutenção, no 14.º lugar, com um ponto de vantagem sobre o Moreirense. Sérgio Conceição manteve-se no Algarve por mais alguns meses, mas saiu em choque com a direção. Seguiram-se Académica, Sp. Braga, Vitória de Guimarães, uma curta passagem pelo Nantes e a chegada ao FC Porto, no verão de 2017.

Pelos dragões, na Liga, o treinador apresenta um registo de 171 jogos, com 135 vitórias, 24 empates e 12 derrotas. Em cinco épocas, foi por três vezes campeão nacional.