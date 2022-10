Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV2, após a vitória por 2-0 em Portimão, numa partida da 9.º jornada da Liga:



«Foi um jogo competente da nossa equipa. Sabíamos da importância e da dificuldade destes jogos. Continuamos a evoluir como equipa assim como os jogadores dentro da nossa dinâmica. Estou contente pelos jogadores. São mais três pontos com o foco no principal objetivo que é o campeonato.»



[Sobre a exibição do Taremi]:



«Está bem. Ele faz o que lhe pedem, é voluntarioso, às vezes demasiado... Mas voltando ao jogo. Os primeiros 15 minutos não foram como esperávamos. A partir daí criámos situações, chegámos ao golo e criámos mais situações para acabar com um resultado diferente. É verdade que o Portimonense criou algumas situações de perigo, sobretudo na segunda parte. Mas o resultado é justo.



O Evanilson e o Taremi tiveram o mais importante: atitude competitiva forte e inteligência. É o que lhes peço. Os adversários vão mudando para contrariar a nossa valia e temos de ser inteligentes na forma como vemos o jogo.



O Portimonense teve algumas situações no último terço na segunda parte. Mas foi um jogo controlado contra um adversário que está a fazer o melhor arranque de sempre na Liga, com um treinador que conhece bem a casa e jogadores com qualidade individual. Tínhamos de estar alerta e 'matar' o jogo. O Galeno teve uma oportunidade para fazer o 3-0 e criámos outras situações depois para marcar. O 2-0 é um resultado que tem de deixar a equipa alerta.»



[Importante ganhar antes do Benfica?]: «É importante analisar este jogo. Houve coisas que fizemos bem, e outras que não fizemos tão bem. Temos de dissecar ao máximo que se passou, e depois pensar na Champions. Temos um jogo de cada vez, não se jogam dois jogos de cada vez.»