Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV+, após a vitória por 1-0 em Guimarães, numa partida da 29.ª jornada da Liga:



«Fizemos um jogo muito competente. Chegar a casa do Vitória, uma equipa competitiva e bem organizada, e num ambiente difícil criar três ou quatro ocasiões tanto na primeira como na segunda parte diz bem da nossa preponderância ofensiva.



O Vitória não teve grandes situações. Tentou jogo mais direto nesta parte final e poderíamos ter ficado mais com a bola. Tínhamos jogadores naquele momento em campo que permitiam isso. Mas é o aproximar do fim do campeonato e o querer acabar o jogo de forma rápida. A minha mensagem foi para ficarmos com a bola, mas a olhar para a baliza contrária para chegar ao 2-0 e tranquilizar. Foi uma exibição muito competente das duas equipas com mais ocasiões da nossa parte. Tínhamos essa obrigação.



O culpado sou eu pela mensagem ao intervalo. Na primeira entrámos bem com o Fábio Vieira solto nas costas dos médios do Vitória, deixando o Taremi e o Pepê mais altos. Isso condicionou a saída do Vitória. Estávamos a controlar o jogo. Mas o Pepa, e bem, mudou e começou a explorar a dupla largura no corredor, isso criou-nos dificuldades. Sem perder esse espaço, começámos a recuar e os centrais do Vitória jogaram à vontade. Foi pior a emenda que o soneto. Os jogadores não tiveram culpa. Por vezes o treinador é mais assertivo na intervenção ao intervalo, hoje não foi tanto. Mesmo assim, realço a ocasião do Pepê, o penálti falhado e a oportunidade do Galeno. Não controlámos tanto o adversário na segunda parte, mas fomos consistentes na defesa e perigosos no ataque.»



[Sobre o regresso a Guimarães]: «Sei que os adeptos não querem fazer, mas é um gosto regressar aqui. Tenho belíssimas recordações de uma época difícil em que fizemos um bom trabalho. Quando era jogador e estava no estrangeiro, fizeram-me uma entrevista e disse que só voltava a Portugal para jogar no FC Porto ou no Vitória pela paixão que que tem e por este ambiente que eu gosto. Aliás, quem gosta de futebol, gosta deste ambiente. O Vitória é sempre um adversário difícil.»



[Sobre o recorde de 57 jogos sem perder]:



«Vale o que vale. Não estou a ver os adeptos a festejarem o recorde do Sérgio Conceição nos Aliados. Tem significado se tirarmos o mais importante deste ano: ganhar troféus. Isso sim, faz sentido. Não sou uma pedra para perceber que são números muito interessantes e representam o trabalho de muita gente. O Sérgio Conceição dá a cara, mas é um trabalho de todos que permite que o FC Porto seja competitivo. Conseguimos sair do fair-play financeiro que era o objetivo de todos.»



[Título ainda pode fugir]:



«Estou sempre alerta e muito desconfiado. As equipas e as pessoas distraem-se um pouquinho perante um hipotético sucesso. No melhor pano cai a nódoa e é verdade. Vamos preparar o próximo jogo. A prova disso é que os jogadores menos utilizados vão já treinar aqui no estádio. Estamos muito focados em fazer o melhor no próximo jogo e assim sucessivamente.»