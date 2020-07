O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu que o clube azul e branco nada tem que ver com a mudança de treinador no Benfica, numa fase da época em que dragões e águias lutam pelo título nacional 2019/2020. O técnico portista sublinhou, nesse sentido, a «seriedade do trabalho» que é necessária no Olival, para chegar ao jogo ante o Belenenses com os três pontos como objetivo.

«Sinceramente, não olhamos a nada disso, olhamos para a nossa equipa, para o que temos de trabalhar diariamente, para a seriedade do trabalho, três pontos que temos para conquistar. À medida que se vai aproximando o campeonato do final, cada jogo tem peso enorme. É essa consciência, seriedade no trabalho, tranquilidade em saber que estamos a trabalhar da mesma forma, independentemente do que se passa à nossa volta», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, este sábado.

Sobre o adversário, comandado por Petit, Conceição diz que o FC Porto espera «uma dinâmica diferente» em relação ao jogo da primeira volta, realizado no Jamor, que terminou com empate a um golo e no qual o Belenenses era ainda treinado por Pedro Ribeiro. «Temos de pensar principalmente em nós, para vencer», analisou.

Este vai ser o terceiro jogo caseiro do FC Porto após a retoma, seguido das vitórias sem sofrer golos ante Boavista (4-0) e Marítimo (1-0), que decorreram sem público no estádio. Questionado sobre o quão mexe essa situação na equipa, Conceição repetiu que «há um conjunto de situações novas para toda a gente» e uma delas é a «boa pressão do público» no Estádio do Dragão. Sem ele, o técnico nota que é preciso, neste contexto, «acabar o campeonato e dar o melhor em cada jogo, independentemente das diferenças em relação ao passado recente».

O FC Porto-Belenenses joga-se a partir das 21h30 de domingo, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.