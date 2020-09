Em entrevista concedida à «Notícias Magazine» do Jornal de Notícias, Sérgio Conceição fala do reencontro com Jorge Jesus na Liga 2020/21.

«Já não falo com ele há algum tempo. É mais difícil falar com o Jorge Jesus quando se ganha. Fica todo… (risos). Isto é uma brincadeira. No Flamengo ganhou algumas coisas, e falar com ele nessa altura não dava. Mas fez-lhe bem sair de Portugal, andar por outros países, experimentar outros campeonatos. Tive essa experiência e acho que ficamos com uma visão diferente», referiu o técnico do FC Porto.

Sérgio Conceição deixou um reparo ao aparato mediático gerado pelo regresso de Jesus ao Benfica, poucos dias depois do final da época.

«Mesmo que não percebesse de futebol, se caísse aqui no fim do verão, depois de acabar a Taça de Portugal, não saberia quem tinha ganho, por toda essa fumarada que criou a vinda de Jesus. Sabendo vocês que me dou bem com o Jorge Jesus, que já fomos adversários e que foi meu treinador, com muito gosto», referiu.

Questionado sobre o elevado investimento que o Benfica está a fazer em contratações, o treinador do FC Porto respondeu que o rival «está a gastar mais porque, com certeza, precisa mais», tendo em conta que o título ficou no Dragão.

Relativamente ao mercado portista, Sérgio Conceição assumiu que sente que este «é o pior momento da época». «Definimos os alvos e depois é difícil lá chegar. Temos de ser criativos e inteligentes, e tentar ao máximo ajustar a equipa», referiu, destacando a necessidade de valorizar a formação.

«Há que olhar para a lufada de ar fresco que é o talento que existe na nossa formação. Acho que é preciso trabalhar mais naquilo que é a nossa formação. Talento têm. É preciso meter mais condimentos que façam com que o jogador esteja mais bem preparado quando chega a este nível», defendeu.