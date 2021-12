Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 3-0 em Portimão, no jogo inaugural da 13.ª jornada da Liga:



«O resultado não espelha a dificuldade do jogo. Foi merecido, mas foi difícil. O Portimonense tem jogadores com características que dificultam quando pressionam e jogam de forma direta. Têm capacidade para ganhar a primeira bola e para aparecerem rápido nas costas da defesa. Tivemos dificuldades nos primeiros minutos.



Depois crescemos, criámos muitas situações. Voltámos a criar muito para o que finalizámos. Estou muito contente com a boa prestação de todos os jogadores, não só de quem jogou, mas também com quem entrou. O jogo foi consistente da nossa parte e poderíamos, com mais eficácia, ter feito mais um ou outro golo. O resultado foi justo num bom jogo de futebol.



[Estreia do Vitinha a titular]: «Os princípios da equipa estão lá. Dentro da dinâmica coletiva, há jogadores com características diferentes, o que é normal, e que dão coisas diferentes ao jogo. Entendemos que o Vitinha poderia ser importante, visto que tem muita qualidade no momento de posse de bola. Presumi que o Portimonense jogasse com o meio-campo que jogou. Contra jogadores fortes fisicamente, era necessário ter boa dinâmica com bola. Não quer dizer que o Bruno [Costa], Marko [Grujic] e o Sérgio [Oliveira] não tenham, mas têm características diferentes.



[Qual o segredo para a invencibilidade de 41 jogos na Liga]:



«No outro dia, no canal 11, resumiram que é no grito e no berro. Há quatro anos que estou aqui e temos tido sucesso nas provas internas e na Liga dos Campeões. É no berro e no grito há 41 jogos.



Agora vamos descansar e amanhã [sábado] pensar no Atlético de Madrid. É um jogo importante e temos de dar o melhor para dar continuidade à história do FC Porto e ao meu percurso desde que cheguei aqui. Vamos tentar, sabemos que é um jogo muito difícil. Está tudo em aberto como já disse, o grupo é muito equilibrado. O foco total é no Atlético de Madrid.

Resultado do Dérbi? Queria era ganhar hoje.»