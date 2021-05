Sérgio Conceição voltou a não falar aos jornalistas desde o dia 25 de abril, ou seja, há quase um mês. Fonte dos azuis e brancos referiu apenas que o técnico do FC Porto não iria à sala de imprensa após o jogo contra o Belenenses.



De resto, o técnico dos dragões não fala à comunicação social desde a expulsão em Moreira de Cónegos, na sequência do empate a uma bola contra o Moreirense. Conceição também falhou a flash interview após o jogo.



Por sua vez, Petit não compareceu na sala de imprensa do Dragão. A informação dada pelo responsável da comunicação do Belenenses, Miguel Luís, foi de que o técnico não iria falar aos jornalistas.



À semelhança do que aconteceu em jogos anteriores, os jornalistas receberam indicações para saírem do Dragão às 21h30.