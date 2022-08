Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 5-1 ante o Marítimo, em jogo da 1.ª jornada da I Liga 2022/23:

[Se prefere defrontar adversários com um futebol como o Marítimo procurou mostrar no Dragão] «O Tondela defendeu em bloco baixo e não foi por aí que não criámos. É uma falsa ideia dizer que agora o FC Porto é mais musculado. O FC Porto sempre teve este princípio de ser uma equipa pressionante, que permite pouco aos adversários, que faz essa busca constante da bola. Não é por acaso, nos últimos anos, salvo erro, só num é que não fomos a equipa com mais posse e olharam sempre para o FC Porto como uma equipa vertical, que quer chegar rápido à baliza. Nós entendemos bem os momentos diferentes do jogo, sabemos chegar por dentro, por fora, em ataque organizado e rápido, contra-ataque. Acho que olham para todos esses momentos e por vezes focam-se mais nesta forma, estes princípios que saltam mais à vista, que é o quê? A pressão alta, erros do adversário, porque forçamos. Fazemos os golos que fazemos, mas também há golos fantásticos e situações que criámos hoje em que chegámos de várias formas.»

[O que falta em soluções e futebol jogado:] «Acho que mesmo no ano passado, em que perdemos uma vez no campeonato e fizemos um trajeto extraordinário, andámos sempre à procura da perfeição. Somos perfecionistas, gostamos de andar sempre no limite nesse sentido. Os jogos e a semana vão dando sempre sinais diferentes, por isso é difícil. Podemos andar perto, mas é difícil. Acho que á medida que vamos jogando e treinando, vamos percebendo o que está a faltara qui e acolá. Claro que não há equipas perfeitas, nem no ano passado fomos perfeitos. Nós trabalhamos tanto o pormenor que à vezes dois ou três metros num campo tão grande faz a diferença.»