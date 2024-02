O FC Porto desloca-se a Arouca na próxima jornada da Liga e Sérgio Conceição destacou que os arouquenses evoluíram nos últimos meses e atravessam um bom momento ao leme de Daniel Sousa.

«Faz parte da evolução as equipas. Às vezes, é mudança da equipa técnica, há o mercado de janeiro que permite reajustar as equipas e dar algo mais. Não é mais perigoso. Também temos a nossa evolução, estamos num momento em que os jogadores, dentro as suas posições, tiveram uma evolução muito positiva. Todos os jogos do campeonato são difíceis. Iniciámos a segunda volta e começamos na fase descendente do campeonato. A disputa pelos pontos é cada vez mais difícil», frisou o treinador portista, em conferência de imprensa.

Conceição considerou que o embate em Arouca «não é decisivo, porque há muitos pontos em disputa», mas assumiu que «a margem de erro é muito curta», até porque o FC Porto «corre atrás do prejuízo» no campeonato».

Quanto às opções para o jogo, Conceição revelou que Mehdi Taremi, que esteve ao serviço do Irão na Taça Asiática, poderá ser convocado.

«Ele chegou ontem, estive muito pouco tempo com ele. Hoje [domingo], como tivemos um treino de preparação para o jogo de amanhã [segunda-feira], ele treinou, mas ainda não tive uma conversa mais calma com ele. Vou ter agora para ver se está disponível para o jogo», disse.

O FC Porto joga no reduto do Arouca esta segunda-feira, às 20h15, em jogo da 21.ª jornada da Liga, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.