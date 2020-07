Na véspera do Clássico frente ao Sporting, Sérgio Conceição fez questão de enviar um abraço à família de Ana Oliveira, basquetebolista de 16 anos do clube leonino que faleceu após um atropelamento no passado domingo.



«Por falar em dissabores, aproveito para mandar um abraço grande a toda a família da Ana Oliveira, a jovem que foi atropelada e faleceu, e a todo o Sporting porque é um momento a lamentar. Uma jovem partir da forma como partiu... Mando um abraço da minha parte e de toda a equipa do FC Porto», disse, na conferência de imprensa.



O técnico do FC Porto já viveu momentos menos felizes em duelos com os leões, tendo perdido uma meia-final e uma final da Taça de Portugal. No entanto, Conceição lembrou que só perdeu um jogo com os verde e brancos no tempo regulamentar desde que chegou ao Dragão.



«Tenho dez jogos com o Sporting: quatro vitórias, cinco empates e uma derrota no tempo regulamentar. Os jogos são o que são, passaram e o importante é o de manhã», atirou.