À eliminação na fase de grupos da Taça da Liga ainda com o Mundial 2022 a decorrer, seguiu-se a primeira derrota da época para o Benfica, em Braga (3-0) para a 14.ª jornada da I Liga, que deixou o FC Porto a cinco pontos do atual líder do campeonato.

Questionado sobre as exibições do adversário, na antevisão da deslocação ao Casa Pia – que acontece já depois de o Benfica receber esta noite o Portimonense na Luz – Conceição apontou fundamentalmente para o trabalho da sua equipa, feito diariamente no Olival e no Dragão.

«Eu estou atento ao nosso trabalho diário, aos nossos jogos, olhamos principalmente para nós, e, como já disse na última antevisão que fiz, ao nosso jogo com o Arouca, a verdadeira motivação está aqui dentro de casa, no nosso trabalho, nos nossos jogadores», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de lançamento ao duelo no Jamor, da 15.ª jornada.

Conceição falou ainda sobre o relvado do Jamor, que no passado também já foi alvo de observações suas.

«Em relação ao relvado, eu falei muitas vezes do relvado, que é um relvado antigo, entretanto foi mudado segundo me parece e encontrámos um bom relvado na final da Taça de Portugal [ndr: com o Tondela]. Vamos ver, não tenho conhecimento que esteja em mau estado, de qualquer maneira está previsto que chova amanhã à hora do jogo, poderá influenciar naquele momento dependendo do que o jogo vai dar. Agora, na preparação não houve atenção especial, sinceramente», apontou.

O Casa Pia-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.