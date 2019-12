Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o Tondela, em jogo da 14.ª jornada da Liga. O técnico do FC Porto abordou o registo caseiro na Liga e também a nota artística imposta ante os beirões:

[Sobre as sete jornadas caseiras com vitória sem sofrer golos:] «Acho que também é aquilo que é a valia das equipas. As equipas em casa, que nós temos defrontado, têm sido e são cada vez mais - e tenho vindo a bater nessa tecla - competitivas. Há mais qualidade no trabalho que se faz, as equipas técnicas têm mais qualidade e os próprios jogadores que defrontamos, sabem o que fazem e tornam a nossa tarefa difícil. Temos de perceber que é nesse tipo de jogos, por vezes, que é preciso o que eles meteram em campo, essa inspiração.»

«Fizemos golos fantásticos hoje, para quem diz que o FC Porto não consegue jogar bonito, romântico, lírico, não sei: a palavra que queiram utilizar. Hoje vimos aqui pinceladas de grandíssima qualidade.»