Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a goleada por 0-5 frente ao Boavista, numa partida da segunda jornada da Liga:



«Se tivéssemos definido melhor no último terço, poderíamos ter feito golos na primeira parte. Apesar de a segunda parte ter sido bem melhor, principalmente na forma consistente como estivemos a nível defensivo. Fomos eficazes, fizemos uma grandíssima segunda parte e golos muito bonitos. Foi pena as pessoas só terem podido assistir na televisão. Estes são os jogos que as pessoas gostam e continuo a dizer que o futebol sem público não é bom para ninguém.»



«Somos uma equipa que se conhece muito bem. Mas devo realçar uma coisa porque ouço e leio que o FC Porto joga com os mesmos jogadores. Isso é absolutamente normal, escolho quem está melhor preparado. Quem entrou, e alguns deles são novos no clube, deram respostas muito positivas. Isso deixa-me muito contente. Além disso, a forma como o banco vive e festeja os golos, mesmo quem ainda não jogou, é um motivo de grande orgulho. Existe um espírito bom e saudável dentro do grupo, que é competitivo entre si, mas sabe o que é melhor para a equipa.»