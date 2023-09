Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória sobre o Estrela.

«Foi um jogo com muitas situações que complicaram a nossa estratégia: a lesão do Marcano e logo a seguir do Evanilson. Ainda tivemos o penálti revertido quando estávamos com 10. Defrontámos uma equipa com qualidade, com gente muito rápida na frente, são agressivos a atacar o espaço, usam muito bem a largura, tivemos de ser muito melhores taticamente do que em jogos anteriores.

Houve muitos duelos disputados no limite. Se o Estrela continuar a jogar assim, vai ser muito difícil os adversários passarem aqui. Sem grande brilhantismo, mas com dedicação conseguimos ganhar este jogo. Lances de maior perigo surgiram na parte final, com o Estrela a dar tudo. Devíamos ter marcado para descansar à sombra de dois golos.»

[sobre a mudança de sistema para três centrais]

«Tínhamos sofrido golos em todos os jogos, temos de perceber os jogadores rápidos e fortes que temos nas laterais. Os três homens no corredor central podiam dar consistência e liberdade ao Galeno, ao Gonçalo, ao Pepê, que são fortíssimos.

Dentro da estratégica, fomos ousados, entrámos com três defesas e sete homens para a frente. Mas deu para perceber que com rigor, podemos jogar neste sistema alternativo. Estou muito satisfeito com as duas semanas de trabalho em cima desta estratégia.»

[sobre as lesões de Evanilson e Marcano]

«Evanilson parece-me que foi uma lesão semelhante à que sofreu no Bessa na época passada (entorse no joelho). Espero que esteja errado, mas a lesão do Marcano seja mais grave.»

[David Carmo parte à frente de Fábio Cardoso no sistema de três centrais?]

«Em relação ao Fábio Carvalho, não aconteceu nada, olho para aquilo que os jogadores me dão no treino.»