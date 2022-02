Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) frente ao Moreirense:

[Expulsão Grujic] «Não tive ainda oportunidade de ver. O primeiro amarelo, no campo, não me parece. O segundo justifica-se. Não é um jogo fácil para o árbitro, pelas características do próprio jogo. Queríamos controlar melhor, é jovem, quer muito fazer as coisas, e é preciso tempo para que perceba que não se pode comprometer a equipa. Aconteceu, a equipa ganhou, há que saber passar por cima».

[Expulsão do Diamantino Figueiredo] «Não vi nada, estava a falar com o Eustáquio, não me apercebi de nada. Fui cumprimentar os árbitros, não vi nada. Têm de falar com o Figueiredo, para ver o que aconteceu».