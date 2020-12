Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-3) sobre o Vitória de Guimarães:

[Equipa demonstrou maturidade e personalidade, como tinha pedido?] «Se olharmos para o resultado de uma forma básica, sim. Ganhar em casa do Vitória é sempre difícil. Individualmente esta é uma equipa com qualidade. Coletivamente esperou um pouco mais baixa do que o habitual e tivemos nós de entrar na equipa adversária. Não gostei dos primeiros 25 minutos, a circulação foi lenta e algo previsível. Depois disso tivemos oportunidades, e podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar. Na segunda parte estávamos à procura da vitória e novamente numa perda de bola o Vitória fez 2-1. Conseguimos uma vitória justíssima num campo difícil. A equipa teve caráter e responsabilidade, soube dar a volta e reagir aos contratempos».

[Tal como na mesma fase do ano passado pode dizer que o Porto será campeão?] «Não sei se disse isso. Não há certeza de nada, há convicção que faremos tudo para que isso aconteça. Contamos com um campeonato difícil, com muitos jogos difíceis pela frente mas estamos aqui para luta. Os jogadores que saíram do banco deram uma grande resposta, foram os que fizeram ganhar o jogo».