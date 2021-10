O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu que a eventual cobiça a jogadores do plantel não é assunto que entre no balneário, nomeadamente a propósito do colombiano Luis Díaz, que tem sido um dos nomes em evidência na parte inicial da época 2021/2022.

O extremo sul-americano, também destaque na seleção da Colômbia nas últimas convocatórias internacionais, leva já sete golos e uma assistência em 11 jogos pelos azuis e brancos, num arranque de temporada muito positivo. Na quarta-feira, o jogador de 24 anos foi até decisivo na terceira jornada da Liga dos Campeões, ao marcar o golo da vitória por 1-0 ante o Milan.

«Sinceramente, não sinto dores de cabeça com as coisas que gravitam aqui no mundo do futebol, nomeadamente com especulações, de que poderá ou não poderá. Não entra no balneário. Obviamente que, jogando uma Liga dos Campeões e tendo o mediatismo que tem essa prova - a maior prova de clubes do mundo - é normal que suscite aquilo que é a cobiça de alguns jogadores. Agora, que interfira na preparação do jogo com o Tondela e no estado de espírito do Luis, isso não interfere», garantiu Conceição, em conferência de imprensa, no Olival, esta sexta-feira.

O Tondela-FC Porto joga-se no Estádio João Cardoso, às 18 horas de sábado.