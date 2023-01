Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) sobre o Vitória de Guimarães:

[Eficácia defensiva graças à experiência de dois veteranos, Pepe e Marcano?] «A forma como defendemos não tem que ver só com a linha defensiva, neste caso com os centrais, é o comportamento coletivo. O Marcano, por exemplo, fez um corte que foi como um golo. No ataque a mesma coisa, o Diogo fez uma assistência para o Taremi. Confio plenamente nos centrais que tenho, o Fábio Cardoso tem correspondido sempre que tem sido chamado, e o David Carmo está a fazer a sua evolução normal. O João Marcelo vai jogar amanhã na equipa B, são cinco centrais em quem confiamos».