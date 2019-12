Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o Tondela, em jogo da 14.ª jornada da Liga. O treinador do FC Porto abordou a exibição de Shoya Nakajima, um dos melhores em campo ante os beirões e que fez o segundo jogo a titular na Liga:

«Aquilo que espero é exatamente o que espero de todos os jogadores. Dedicação máxima, diariamente trabalhar da mesma forma que está a trabalhar. É preciso realçar algumas situações que muitos de vós não são conhecedores, nomeadamente da vinda da família, há duas semanas, o que veio modificar um bocadinho o estado de espírito do jogador, uma disponibilidade completamente diferente. Também o assimilar de algumas situações necessárias para um grande clube como o FC Porto em todos os momentos do jogo.»

«Se fomos buscar o Nakajima é porque tem qualidade que achávamos interessantes para ajudar a nossa equipa. Agora, o futebol não se faz só com bola no pé, é preciso perceber que somos uma grande equipa e que têm de ser grandes jogadores em todos os momentos do jogo. Hoje, nestas semanas que têm passado, nas últimas nomeadamente, tem dado uma excelente resposta e prova disso foi o jogo que fez, como todos os jogadores. Mas perguntando do Nakajima, fez um jogo que gostei.»