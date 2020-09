Após a partida frente ao Boavista, Sérgio Conceição foi questionado acerca do mercado e sobre a necessidade de um médio com características diferentes daqueles que compõem o plantel. Contudo, o técnico do FC Porto não abriu o jogo:



«Neste momento é este o plantel com o que trabalho e queremos ganhar muito os jogos que vamos jogar. Não andamos a disfarçar nada. O que faço durante o jogo está relacionado com o que observo e não penso que preciso de jogadores diferentes. Compreendo a curiosidade, o mercado está aberto e há a possibilidade de entrarem e de saírem jogadores. Todos os treinadores querem e gostam de melhorar. Esperamos jogadores de qualidade, mas estou aqui para treinar. Não sou dirigente. As conversas sobre as necessidades do plantel tenho-as com o presidente, com o Eng. Luis Gonçalves e com o Baía. Estamos em sintonia.»



«Percebemos quais são os jogadores que nos dão a resposta que queremos para os jogos que temos. Não quer dizer que no próximo jogo entre o mesmo onze, depende das resposta dos jogadores dos treinos. Não há nada pré-definido sobre a equipa que joga a titular. Há integração de novos jogadores que vieram de contextos diferentes e que não estão habituados… O FC Porto é um contexto diferente e naturalmente eles precisam do seu tempo de adaptação. Não quer dizer que não estejam prontos para jogar já.»