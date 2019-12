Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o Tondela, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Foi um bom jogo, uma exibição acima da média da minha equipa. Jogadores de parabéns, interpretaram na íntegra o que queríamos.»

«Tínhamos preparado o jogo sabendo que o Tondela é uma equipa competente fora de casa. Podia vir com uma linha defensiva de cinco jogadores ou mesmo como veio, com quatro. Tínhamos preparado nuances diferentes no nosso processo ofensivo e, com gente por dentro que sabia em pouco espaço criar espaço para se jogar e os nossos laterais a darem largura em termos ofensivos, penso que a equipa teve um comportamento muito bom a todos os níveis. E depois, sempre preparados para, no momento da perda, não deixar a equipa adversária sair. Era um dos pontos fortes do Tondela. A verdade é que não conseguiram chegar praticamente à nossa baliza.»

«No momento de pressão estivemos bem, mudando também um ou outro pormenor que era importante. E é isto. Estamos atentos ao que a equipa necessita, ao que podemos e devemos melhorar e estamos aqui para realizar esse trabalho. São os jogadores a interpretarem da melhor forma e foi o que aconteceu.»

LEIA MAIS: toda a reportagem do FC Porto-Tondela

«Acho que não é momento para balanços, temos ainda dois jogos em duas competições diferentes. No final do Feyenoord, conseguimos um objetivo, os 16 avos de final da Liga Europa e falei que era preciso mais consistência da parte da equipa nos diferentes momentos de jogo.»

«Estamos, como disse na primeira resposta, atentos ao que a equipa necessita de fazer. Agora, perceber também a realidade do FC Porto, temos um plantel equilibrado, com qualidade como eu já disse. Claramente não temos uma equipa pornográfica como noutros anos no FC Porto, somos um bocadinho não tão assim, mas uma equipa de qualidade e toda a gente tem vontade enorme de dar o seu melhor para conseguir os objetivos do FC Porto. A seu tempo faremos um balanço mais pormenorizado do que tem sido a carreira da equipa.»