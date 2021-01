FC Porto aproveitou o empate do Benfica com o Santa Clara para subir ao segundo lugar, mas Sérgio Conceição não canta vitória e está de olhos postos mais acima.

«É igual, nós olhamos para o primeiro classificado porque é lá que queremos estar. Para isso é preciso ganhar, a começar no jogo de amanhã e continuar a dar uma boa resposta como temos feito no passado recente», disse o técnico portista em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão.

«Em relação ao segundou ou terceiro, nós olhamos para o primeiro e estamos à mesma distância que estávamos na semana passada. Nós temos de ir à procura de encurtar essa distância. O que interessa é estar em primeiro em maio, mas nós se o conseguirmos o mais rapidamente possível e nos mantivermos lá em cima, melhor ainda», frisou.