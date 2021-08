Sérgio Conceição foi confrontado com algumas questões sobre João Mário após mais uma bela exibição do jovem como lateral direito, desta vez no triunfo do FC Porto frente ao Belenenses (4-0).

«Nós trabalhamos diariamente com ele e conhecemos as suas caraterísticas. Não foi a primeira adaptação com sucesso, o Corona fez muitas vezes essa posição com nível. Isto não é de um dia para o outro, tem a ver com o trabalho e com as caraterísticas dos jogadores. Na minha opinião, o João Mário é um lateral de grandíssima qualidade», salientou o técnico.

João Mário e Toni Martínez foram apostas de Sérgio Conceição na reta final da temporada passada. A dupla estaria a ser preparada para o futuro? «Não foi queimar etapas porque nós lutamos pelos objetivos até ao fim. Naquele momento tinham de jogar, porque mereciam, não para os preparar para esta época. Há sempre coisas a corrigir, não está tudo bem, e é nessas fragilidades que vamos trabalhando e mantendo as coisas boas que temos», disse Sérgio Conceição.

Com a saída de Moussa Marega, Toni Martínez assume-se com o parceiro de Taremi na frente de ataque. Porém, a ideia de jogo não muda.

«Independentemente dos jogadores que jogarem, há uma ideia de jogo. Vimos alguns movimentos muito interessantes na nossa dinâmica ofensiva, um dos avançados a fazer apoio, outro a explorar a profundidade como o Marega fazia muito bem. O Toni Martínez fez algumas vezes isso com grandíssima qualidade. Seja quem for que jogue, eles conhecem muito bem o que queremos e só assim seremos mais fortes», concluiu o treinador do FC Porto.