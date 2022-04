Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao V. Guimarães:

[Antes do segundo penálti Tremi veio ao banco. O que se passou?] «Veio tirar uma dúvida referente à bola parada. Treinamos o que eu defino, depois é o Vítor Bruno e o Dembelé que definem e fazem a apresentação. O Mehdi estava com uma dúvida quando foi bater o penálti e quando se está com dúvidas naquele momento eu fico muito desconfiado e disse ao Fábio Vieira para bater. O Fábio não estava confiante, e aí seria pior a emenda que o soneto. Bateu o Mehdi, falhou e saiu para descansar».

[Grujic por Uribe] «Os jogadores todos cumpriram a sua missão. Houve momentos melhores, outros não tão bem. No geral a atitude e a vontade esteve lá. Jogámos praticamente com quatro homens no meio campo, correu bem, gostei muito da primeira parte, na segunda não tivemos tanta bola. Não estive muito bem ao intervalo, tivemos algumas dificuldades e a equipa baixou um pouco, o que eu não queria. A mensagem em termos de posse no intervalo não foi conseguida».