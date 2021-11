Sérgio Conceição, treinador do FC Proto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após o triunfo sobre o FC Porto, no Dragão.

«Sabíamos que o Vitória é uma equipa que tem uma equipa técnica com qualidade e jogadores capazes, com gente que desequilibra de um momento para o outro. Sabíamos isso tudo e estávamos preparados para este jogo. Entrámos bem, mas fomos pouco eficazes. Criámos muito, mas depois sofremos num penálti. Mas mesmo assim não ficámos ansiosos. O golo do empate surgiu, o 2-1 também apareceu, mas dizem-me que por muitos poucos centímetros não fomos para o intervalo a vencer como merecíamos.

Entrámos confiantes na segunda parte e mesmo antes da expulsão, podíamos ter marcado. Mas aquilo que o Vitória fez dá ainda mais valor ao nosso triunfo. Com a expulsão as coisas não ficaram mais fácies, mas continuámos a ciar para ganhar e foi uma vitoria muito merecida.»

[reação rápida após o golo sofrido]

«Continuámos confiantes no que fazemos. Se continuássemos com a mesma dinâmica, sabíamos que íamos criar perigo. No geral foi um bom jogo e mais uma batalha na nossa longa caminhada para o objetivo que queremos.»

[Tirou Sérgio Oliveira ao intervalo devido ao cartão amarelo?]

«Também teve a ver com isso, mas precisava de mais bola. Precisava que os nossos médios pegassem mais no jogo. Mas foi sobretudo devido ao cartão amarelo.»

[mais um jogo de Taremi sem marcar, até tirou um possível golo a Zaidú]

«Queixinhas do Zaidú? É normal, ele aparece lá poucas vezes e quando aparece não lhe dão a bola. Ainda agora estava a conversar com um elemento do staff e estava a dizer que o Taremi está num momento em que quando deve ser altruísta é egoísta e quando deve ser mais egoísta, mais avançado, é demasiado altruísta. Mas o bom é a quantidade de vezes que chegamos ao último terço, por fora e por dentro, de todas as formas, com jogadas fantásticas. O nosso segundo golo é fabuloso. Temos qualidade e temos de juntar essa qualidade aos outros elementos de que falo sempre.»

[sobre os 40 jogos sem perder]

«Não festejamos vitórias, mas títulos, por isso foi uma vitória importante para conseguirmos o objetivo final, que é ganhar o campeonato.

E já agora, porque somos uma verdadeira família, queria enviar ao Vítor Santos e a toda a família um enorme abraço. Estamos e estaremos com eles para tudo.»